Sonae investiu 474 ME e contratou 754 trabalhadores num 2021 "duro"

Falando durante a apresentação de contas da Sonae, que decorre hoje na Maia, distrito do Porto, Cláudia Azevedo destacou o investimento de 474 milhões de euros feito no ano passado, dos quais 360 milhões em Portugal, e o reforço da liquidez financeira do grupo, que ao longo do ano reduziu a dívida para metade.

A presidente executiva (CEO) da Sonae apontou ainda os 754 novos colaboradores recrutados em 2021, elevando para 47 mil o total de trabalhadores do grupo.

O lucro da Sonae atingiu 268 milhões de euros no ano passado, contra 71 milhões de euros em 2020, sendo "o valor mais elevado dos últimos oito anos", divulgou hoje o grupo dono da cadeia de hipermercados Continente.

O resultado líquido quase quadruplicou face aos 71 milhões de euros de 2020.

"Face ao crescimento dos negócios e ao sucesso da gestão ativa de portefólio, o resultado líquido da Sonae (atribuível a acionistas) atingiu 268 milhões de euros, ficando acima dos valores de 2020 e 2019 e sendo o valor mais elevado dos últimos oito anos", refere a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período em análise, o volume de negócios aumentou 5,3% e "atingiu recorde superior a sete mil milhões de euros".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 18,4% para 738 milhões de euros e o EBITDA subjacente evoluiu 4,5% para 603 milhões de euros.