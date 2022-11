Sonae investiu 579 milhões de euros nos últimos 12 meses

"Nos últimos 12 meses a Sonae investiu 579 milhões de euros, com a aposta no crescimento orgânico dos negócios a justificar os 326 milhões de euros de capex [investimento] operacional (mais 10,9%)", lê-se na mesma nota.

De acordo com a Sonae, "relativamente à atividade de gestão do portefólio, os investimentos totalizaram 253 milhões de euros, incluindo a aquisição de 10% na Sierra, a participação adicional na NOS e os investimentos da Bright Pixel tanto em novas empresas como no reforço das suas participações".

Segundo o grupo, a Sonae MC, que detém o Continente, entre outras marcas, "investiu 61 milhões de euros no terceiro trimestre" e um total de 131 milhões de euros até setembro, "apostando no desenvolvimento da sua infraestrutura digital e logística e na expansão e remodelação do seu parque de lojas", sendo que "no trimestre, a MC abriu 16 novas lojas próprias representando mais seis mil m2 de área de venda".

Na mesma nota, a Sonae revelou que "pese embora o elevado montante de investimento realizado, a dívida líquida do grupo situou-se em 1.022 milhões de euros e a estrutura de capitais do grupo manteve-se sólida, com rácios de alavancagem e níveis de liquidez muito confortáveis", estando "o grupo totalmente financiado até ao início de 2024 e com um custo médio de financiamento de cerca de 1%".

A Sonae recordou ainda que já no quarto trimestre, "a Bright Pixel concluiu a venda da Maxive, que terá impacto significativo no `cash flow` do grupo", destacando que "a venda da participação de 50% na MDS (encaixe de 100 milhões de euros) está ainda dependente das necessárias aprovações regulatórias, mas é expectável que esteja concluída até ao final do ano".

A Sonae referiu também que reforçou o apoio à comunidade em mais 50% nos primeiros nove meses do ano, tendo este apoio superado os 21 milhões de euros.

A Sonae registou resultados atribuíveis aos acionistas de 210 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 32,6% em relação a igual período do ano passado, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

"Em termos acumulados, o resultado líquido atribuível a acionistas atingiu 210 milhões de euros nos 9M22 [nove meses de 2022], beneficiando do desempenho positivo do portefólio, do comparável dos 9M21 afetado pela pandemia e do contributo para o resultado indireto da reavaliação dos ativos da Sierra e do portefólio da Bright Pixel", indicou a empresa, na mesma nota.