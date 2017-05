Sonae lança primeira clínica de medicina dentária e estética e quer atingir 75 unidades em 8 anos

Lusa 19 Mai, 2017, 14:11 | Economia

"Queremos ser um dos maiores prestadores e grupo de cuidados de saúde privados", afirmou Inês Valadas, administradora da Sonae MC, na conferência de imprensa de lançamento da primeira clínica de medicina dentária e medicina estética.

"Primeiro, vamos abrir cinco" este ano e depois "10 por cada ano", acrescentou, salientando que o objetivo é "atingir as 75 [unidades] em oito anos".

Com esta nova aposta, a Sonae MC pretende atingir "o `top 5` em volume de negócios em 10 anos" no mercado português.

As unidades não serão todas iguais, podendo algumas ser especializadas apenas numa área ou combinadas, tal como acontece no centro comercial Colombo, em Lisboa.

O crescimento deste novo segmento do negócio, que se insere na área da saúde e bem-estar da Sonae - onde também constam a Well`s e a rede supermercados Go Natural - "será orgânico", embora o grupo não descarte a possibilidade de comprar clínicas.

A escolha da primeira unidade no centro comercial do Colombo, em frente ao hipermercado Continente, decorre do facto "de esta ser a melhor avenida em Portugal junto ao retalho", tratando-se de uma "abertura emblemática", adiantou a administradora.

A Sonae MC já está à procura de novas localizações, tendo Inês Valadas avançado que as próximas unidades serão na área do Grande Porto, mais precisamente em Gaia e no Porto (Norteshopping).

"Queremos ser uma clínica de referência na saúde melhorativa e preventiva, acessível a todos", afirmou.

Nesta primeira clínica trabalham 25 pessoas, das quais 15 médicos.

Relativamente à Well`s, Inês Valadas salientou que esta área de negócio conta com mais de 200 unidades, tendo aberto este ano "quatro lojas" e esperando "abrir muito mais".

Em 2016 abriram 30 unidades Well`s.

Sobre a cadeia de supermercados biológicos BRIO, cujo negócio ficou concluído esta semana, Inês Valadas salientou que houve um "`rebrand` [mudança de marca] total para Go Natural", totalizando agora sete supermercados de produtos biológicos.

No final do ano passado, a Sonae anunciou a compra de 51% da empresa que detém a marca de restauração de comida saudável Go Natural e abriu o primeiro supermercado da marca.

No que respeita à cadeia de restauração Go Natural, a Sonae MC prevê a abertura de mais 20 pontos da marca este ano.

Inês Valadas disse ainda que há vontade de internacionalizar a Well`s e que tal pode acontecer "assim que houver oportunidade", sendo que o mercado de aposta será a Europa.