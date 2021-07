Sonae passa de prejuízo a lucro de 62 ME no 1.º semestre

"O resultado líquido da Sonae atribuível a acionistas situou-se em 62 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, refletindo o forte desempenho operacional, com crescimento de vendas e rentabilidade, bem como o sucesso da estratégia de gestão do portfólio", apontou, em comunicado, a empresa.

No primeiro semestre de 2020, o resultado líquido da Sonae atribuível a acionistas foi negativo em 76 milhões de euros.

Por sua vez, o volume de negócios da empresa cresceu, nos primeiros seis meses deste ano, 5,5% para 3.222 milhões de euros.

Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fixou-se em 292 milhões de euros, acima dos 253 milhões de euros verificados entre janeiro e junho de 2020.

As vendas `online`, por seu turno, progrediram 33% em termos homólogos, "com todos os negócios integralmente consolidados a crescerem face aos desempenhos excecionais do ano passado".

Até junho, o investimento da Sonae atingiu 186 milhões de euros, avançando 65,4% em comparação com o primeiro semestre de 2020.

No último ano, a Sonae reforçou a sua participação acionista na NOS (7,38%), na Salsa (50%) e na Sonae Sierra (10%), com um investimento total de 323 milhões de euros.

Segundo o mesmo documento, o investimento foi acompanhado por um encaixe de 109 milhões de euros da venda de ativos, sobretudo, relacionado com a Sonae IM e com as transações de `sale and leaseback` da Sonae MC.

"O segundo trimestre de 2021 foi globalmente um período positivo e encorajador para a Sonae, apesar dos desafios que continuamos a enfrentar em cada um dos nossos negócios. Foi um período em que continuámos a dar passos importantes no sentido de sermos cada vez mais digitais, concentrados no cliente, internacionais e sustentáveis", afirmou, citada no mesmo documento, a presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo.

Segundo esta responsável, o abrandamento das restrições face à pandemia de covid-19, no início do segundo trimestre, permitiu que os negócios "assistissem a bons sinais de recuperação em diferentes geografias e comprovassem a competitividade e robustez das suas propostas de valor".