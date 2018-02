Sonae Sierra expande atividade na Argélia e Turquia

Lusa06 Fev, 2018, 12:51 | Economia

Em comunicado, a empresa precisou que o seu portefólio na Argélia e na Turquia cresceu em mais de 69.000 metros quadrados (m2) de área bruta locável (ABL), somando agora mais de 209.000 m2 sob gestão.

Segundo Alberto Bravo, diretor de gestão de centros comerciais da Sonae Sierra para a Europa, Médio Oriente e Ásia, citado no comunicado, o "crescimento da prestação de serviços resulta do excelente desempenho dos centros comerciais" do portefólio global.

O diretor justificou ainda com a "capacidade para oferecer soluções personalizadas em função da localização dos centros e em linha com a visão e necessidades dos nossos clientes" e com a possibilidade de "prestar serviços especializados de gestão e apresentar soluções únicas e inovadoras".

Na Turquia, a Sonae Sierra ficará responsável por mais três centros comerciais e um projeto em desenvolvimento, em Izmir, num total de 53.160 m2 de ABL.

Os três contratos de prestação de serviços de gestão e comercialização de centros comerciais abrangem um total de 46.160 m2 de ABL para 125 lojas: o Centro Comercial Varlibas (em Trabzon, com 23.000 m2 de ABL), o Centro Comercial Mix (em Kayseri, com 8.000 m2 de ABL) e o BYZ Outlet (em Kayseri, com 15.000 m2 de ABL).

Com um total de seis centros comerciais sob gestão na Turquia, a Sonae Sierra vai ficar a seu cargo com mais de 60.000 m2 de ABL de centros.

Adicionalmente, a empresa presta atualmente serviços de gestão de instalações para mais de 140.000 m2 de área coberta em projetos multiusos que combinam retalho, escritórios e zonas residenciais.

Quanto à Argélia, a empresa prestará serviços de gestão e comercialização num novo centro comercial, na cidade de Oran, com 16.000 m2 de ABL.

A empresa não avança quaisquer valores de investimento.