Sonae Sierra inaugura e desenvolve projetos de 731 ME em seis países

Lusa08 Mai, 2019, 16:29 | Economia

Falando num encontro com jornalistas, Fernando Guedes de Oliveira avançou que em Portugal o investimento ascende a 228 milhões de euros, dos quais 77 milhões para a expansão do centro comercial NorteShopping, no Porto, e os restantes 151 milhões para construção de um terceiro edifício de escritórios e expansão da área comercial do Centro Colombo, em Lisboa.

No caso do Colombo, "está tudo licenciado" e a obra deverá avançar ainda este ano, enquanto no NorteShopping as obras já estão em curso e têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2020.

O projeto de expansão do NorteShopping permitirá aumentar a área bruta locável (ABL) em 13.000 metros quadrados e acrescentar perto de 1.000 novos lugares de estacionamento aos atualmente disponíveis.

No âmbito da ampliação deste centro comercial, a Sonae Sierra assumiu várias obras de requalificação viária nas imediações da infraestrutura, estando contemplada a construção de um novo túnel de acesso à A28 e a possibilidade de sair do `shopping` em direção a Matosinhos sem passar pela já saturada rotunda AEP (Associação Empresarial de Portugal).

Entre os novos projetos da Sonae Sierra constam ainda um centro comercial em Parma (Itália) e a expansão do McArthurGlen Designer Outlet Málaga, em Málaga (Espanha), e do Zenata`s Land, em Marrocos.

Em Itália, a empresa tem prevista para o último trimestre deste ano a inauguração na cidade de Parma do novo centro comercial Emilia District, que resulta de uma `joint venture` (parceria - 50/50) entre a Sonae Sierra e a Impresa Pizzarotti e envolve um investimento de 227 milhões de euros, contando com uma ABL de 74.300 metros quadrados e 170 lojas.

Já em Málaga o investimento será de 115 milhões de euros, em parceria com a McArthurGlen, sendo que após a conclusão da obra (prevista para o segundo semestre deste ano) o centro contará com 30.000 metros quadrados de ABL, 100 lojas e 1.200 lugares de estacionamento.

Quanto ao Zenata`s Land, em Marrocos, tem em curso a segunda fase de desenvolvimento, num investimento de cerca de 100 milhões de euros no qual a Sonae Sierra detém uma participação de 11%. A inauguração desta segunda fase deverá acontecer em 2021.

No que respeita aos ativos recentemente inaugurados, são o Jardín Plaza Cúcuta, na Colômbia, um investimento de 52 milhões de euros da Sonae Sierra e da Central Control que abriu portas em fevereiro deste ano e se destaca como "o maior centro comercial de Cúcuta", e o Fashion City Outlet, em Larissa, na Grécia, um investimento de nove milhões de euros que ficou concluído em novembro de 2018.

Recentemente concluídos ou já em curso estão também investimentos em nove projetos de renovação e/ou expansão de ativos em operação em Portugal (CascaiShopping e centro comercial Vasco da Gama), Espanha (GranCasa, Plaza Mayor, Luz del Tajo e Max Center), Alemanha (Alexa) e Brasil (Shopping Plaza Sul e Shopping Metrópole).

De acordo com Fernando Guedes de Oliveira, durante o ano 2018 a Sonae Sierra assinou 351 novos contratos de prestação de serviços (sobretudo serviços de desenvolvimento e arquitetura) no valor de 22,4 milhões de euros, prestando atualmente serviços em 11 países.

Na Alemanha, a participada da Sonae vendeu recentemente por 60 milhões de euros ao Gerchgroup a antiga sede do falido grupo de vendas por catálogo Quelle, em Nuremberga, que tinha comprado em 2015 por 16,8 milhões de euros mas onde não conseguiu licenciar o projeto que pretendia desenvolver.

Segundo o presidente executivo da Sonae Sierra, a empresa mantém uma estratégia assente em três eixos -- desenvolvimento de novos centros comerciais, prestação de serviços a terceiros e reciclagem do capital através de uma "gestão ativa do portefólio".

Atualmente gere 98 empreendimentos, dos quais 42 detidos ou co-detidos, em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Brasil e Colômbia e com um valor de mercado de 7.000 milhões de euros, empregando diretamente 1.057 trabalhadores.

O Médio Oriente, onde a empresa está presente com a prestação de serviços a terceiros, é descartado por Guedes de Oliveira como possível destino de desenvolvimento de novos centros comerciais, por se tratar de um "mercado muito maduro, com concorrência muito grande e níveis de investimento de outra dimensão, que não os da Sierra".