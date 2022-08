Sonae Sierra notifica Concorrência da compra do Atrium Saldanha

A operação de concentração notificada resulta da aquisição pela Sonae Sierra do controlo exclusivo da Imosal - Imobiliária do Saldanha, sociedade controlada pela Kostas e que é a proprietária e gestora do Atrium Saldanha.

A Sonae Sierra, indiretamente detida pela Efanor Investimentos, holding controlada pela família Azevedo, dedica-se ao desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais, e outros ativos imobiliários destinados a atividades comerciais.

A Sonae Sierra é proprietária de 27 ativos de imobiliário na Europa e na América do Sul, entre os quais o centro comercial Vasco da Gama e o Colombo, em Lisboa.