Sonangol abre inquérito por suspeita de desvio de fundos

A agência France Press avança que foi aberto um inquérito para apurar a veracidade das informações divulgadas desde sexta feira por vários meios de comunicação social angolanos, que dão conta de transferências de dinheiro da Sonangol para empresas no estrangeiro, detidas por Isabel dos Santos.



O Jornal Económico e o Novo Jornal, de Angola, noticiaram que a nova administração identificou uma transferência considerada suspeita no valor de 57 milhões de euros para uma conta no Dubai, depois de Isabel dos Santos ter sido exonerada.



A Sonangol quer também respostas sobre as transferências mensais de 10 milhões de euros da petrolífera para uma empresa em Portugal onde Isabel dos Santos é acionista principal.



Isabel dos Santos que já desmentiu as notícias e disse que está em curso uma campanha de difamação.