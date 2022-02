Sonangol melhora contas e volta aos resultados positivos em 2021

Sebastião Gaspar Martins apresentou os dados preliminares sobre o desempenho da petrolífera no ano passado hoje, numa conferência de imprensa em Luanda, salientando que o resultado financeiro estimado de 3.357 milhões de dólares e a perspetiva de resultados líquidos positivos em 2021.

Para tal, apontou Gaspar Martins, foram decisivos a recuperação do preço do barril de petróleo no mercado internacional, a estabilidade operacional da empresa e a redução dos custos.

Escusando-se a antecipar qual o resultado líquido esperado no final de 2021, o Presidente da Sonangol disse que será "seguramente" positivo.

"Estamos num processo de resultados provisórios, que vão passar por um processo de auditoria e daremos depois a conhecer o resultado final. Seguramente será positivo, isso posso garantir", destacou o responsável.

A petrolífera angolana Sonangol terminou o ano de 2020 com um resultado líquido negativo de 2,5 mil milhões de euros (3 mil milhões de dólares), refletindo a redução drástica das receitas do petróleo e o impacto da covid-19.

Os resultados a nível operacional fixaram-se em 2,2 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros), permitindo manter os capitais próprios positivos em 9 mil milhões de dólares (7,6 mil milhões de euros) e capacidade financeira para continuidade das operações.