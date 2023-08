Sony anuncia lucro líquido de 1,4 MME entre abril e junho, menos 16,7%

A queda é justificada pelo mau desempenho dos negócios financeiros e cinematográficos.

O lucro operacional do grupo japonês nesses meses, o primeiro trimestre do seu ano fiscal, ascendeu a 253 mil milhões de ienes (1,61 mil milhões de euros), menos 30,7% do que um ano antes, segundo o relatório financeiro divulgado hoje.

O volume de negócios da Sony aumentou 32,9% em relação ao trimestre homólogo de 2022, para 2,96 biliões de ienes (18,9 mil milhões de euros), impulsionado principalmente pelas fortes vendas nas áreas de negócio de videojogos e música.