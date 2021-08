South African Airways retoma voos a partir de 23 de setembro

"A espera acabou finalmente; dentro de pouco menos de um mês, as cores da SAA estarão de volta ao céu, a companhia aérea retomará as operações", escreveu a empresa numa nota colocada no Twitter, na qual afirma que "os primeiros voos terão início na quinta-feira, 23 de setembro de 2021".

A companhia aérea sul-africana, a segunda maior na África subsaariana depois da Ethiopian Airlines, foi alvo de um plano de resgate financeiro no final de 2019, com o objetivo de evitar a falência, tendo sido investidos quase 600 milhões de euros nessa iniciativa, que envolveu também um abrangente plano de despedimentos, de acordo com a AFP.

Sem ter um único resultado positivo desde 2011, a companhia aérea sobreviveu durante a última década devido a sucessivas injeções de dinheiro público, que se tornaram inúteis em contexto de pandemia, quando todas as operações foram suspensas, em setembro do ano passado.

Em junho, o Governo sul-africano anunciou a privatização da companhia, que é agora detida pelo grupo privado Takatso e inclui uma companhia aérea de baixo custo (`low cost`).

A partir do final de setembro, a SAA começará a voar de Joanesburgo para a Cidade do Cabo, Acra, Kinshasa, Harare, Lusaka e Maputo, com a possibilidade de outras rotas serem abertas em função das necessidades do mercado.

As graves dificuldades financeiras da companhia aérea, assim como as de muitas outras companhias estatais sul-africanas, são largamente atribuídas à má gestão e corrupção durante a Presidência de Jacob Zuma, entre 2009 e 2018.