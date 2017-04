S&P admite melhorar `rating` de Portugal se baixar crédito malparado e economia melhorar

Lusa 12 Abr, 2017, 17:09 | Economia

Numa conferência de imprensa `online`, os responsáveis da S&P que acompanham Portugal consideraram que o `rating` soberano continua penalizado pelo elevado endividamento do país (público e privado) e pelo ainda frágil sistema bancário.

Contudo, a S&P admite vir a melhorar a nota de Portugal (atualmente em BB+, nível de não investimento ou `lixo`) caso se consiga "baixar o volume de NPL [`non-performing loans` ou crédito problemático]" existente no balanço dos bancos e se "o crescimento económico for melhor do que o esperado".

Sobre o sistema bancário especificamente, a agência de notação financeira considera ainda que a recente recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e o acordo para a venda do Novo Banco são medidas que vão "no bom sentido" do fortalecimento do setor.

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou em março que o Governo e o Banco de Portugal estão a concluir as negociações com as instituições europeias para a adoção de uma solução em relação aos elevados níveis de crédito malparado da banca.

Já o Público notícia hoje que, segundo o Plano Nacional de Reformas, o Executivo pretende que cada banco elabore planos para fazer face ao elevado nível de crédito em risco, sob pena de sofrerem sanções.