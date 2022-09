S&P Global Ratings sobe `rating` do BCP

"Esta subida reflete o recente `upgrade` [melhoria] do `rating` soberano, bem como a melhoria do perfil de risco de crédito em função da redução de 40% dos NPE [exposições não produtivas] de 2019 e o facto de ser expetável que as incertezas da situação na Polónia tenham um impacto gerível ao nível da capitalização do Banco", lê-se no comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O `outlook` "reflete a solidez da franquia de retalho do Banco que deverá permitir o reforço da rendibilidade doméstica", refere ainda o banco.

Hoje, também o BPI comunicou ao mercado que a agência de notação financeira S&P Global Ratings melhorou o `rating` da dívida de longo prazo do banco, de BBB para BBB+, uma subida de um nível na escala de grau de investimento.

No dia 09 de setembro, a S&P subiu o `rating` da dívida soberana portuguesa de `BBB` para `BBB+`, com perspetiva estável.

O `rating` é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.