S&P mantém perspetiva de evolução de Angola negativa e o rating em B

"A perspetiva de evolução negativa reflete a possibilidade de uma descida se o alto nível de dívida pública do Governo tornar insustentáveis as necessidades de financiamento, ou se as pressões orçamentais ou externas levarem a défices gémeos [externo e orçamental] maiores do que o previsto", lê-se na nota que acompanha o anúncio.

Na explicação da revisão do `rating`, que é mantido em B-, ou seja, abaixo da recomendação de investimento (lixo, como geralmente é conhecido), os analistas da Standard & Poor`s sublinham que "o peso da dívida tem subido rapidamente" e apontam que "a dívida subiu de 88,6% do PIB [produto interno bruto] em 2018 para os 103% do PIB em 2019, quando estava nos 30% em 2014".

Esta forte subida entre 2018 e 2019 "resultou, principalmente, da queda de mais de 56% no valor do kwanza", adiantam, mas nos próximos anos a expectativa dos analistas é que a dívida desça.

"Esperamos que a acumulação de dívida desça até ao final de 2023, assumindo que o Governo mantém os compromissos de consolidação orçamental num contexto de uma depreciação mais lenta do kwanza", lê-se na nota que acompanha a manutenção da perspetiva de evolução do `rating` de Angola, que coloca a dívida nos 92% em 2023 e na qual se prevê que o custo dos pagamentos represente "27,8% da receita, em média, entre 2020 e 2023".

A nível macroeconómico, a S&P espera que Angola regresse ao crescimento já este ano, com uma expansão de 1% do PIB, depois de no ano passado ter visto novamente a riqueza contrair-se em 1,1%.

Para 2021 é prevista uma aceleração para os 1,5%, e depois 2,5% no ano seguinte e 2,8% em 2023, bem abaixo dos 4,8% registados em 2014, ano em que a descida do preço do petróleo fez a economia de Angola abrandar, primeiro, e recuar, depois.

A taxa de desemprego, no entanto, ficará nos 35% até ao final de 2023 e a taxa de crescimento per capita, que mede a riqueza distribuída por cada habitante, será sempre negativa até 2023, significando que o crescimento da economia não chegará para melhorar a vida de todos os angolanos.