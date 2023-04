S&P mantém `rating` da TAP em B+

A agência de notação financeira não subiu o rating da companhia aérea porque está próxima a privatização, explica no comunicado enviado ao regulador da bolsa.

A companhia, no comunicado, informa que a agência anunciou "a confirmação do long-term issuer credit rating da TAP em B+" e, adicionalmente, confirmou também em B+ o rating das obrigações senior unsecured 2024, no montante de 375 milhões de euros.

A TAP detalha que o `stand-alone credit profile` (SCAP) da companhia foi revisto em alta pela agência, de B- para B, devido ao desempenho operacional e à perspetiva de redução do endividamento.

"No entanto, a S&P reviu em baixa a probabilidade de a TAP obter um apoio extraordinário do Governo Português, devido ao entendimento de que o Governo está a considerar uma privatização, significando uma subida de apenas um notch no SCAP, em vez de dois notchs anteriores, mantendo-se por isso o rating anterior", conclui no comunicado.