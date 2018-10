S&P prevê recessão no Reino Unido em caso de Brexit sem acordo

RTP30 Out, 2018, 16:25 / atualizado em 30 Out, 2018, 17:50 | Economia

Apesar de continuar a considerar que Londres e Bruxelas acabarão por chegar a acordo para a saída do Reino Unido antes da data final - março de 2019 -, a agência vê agora o risco de não acordo como suficientemente grande para o incluir na sua análise de viabilidade de crédito britânica.



"No cenário de um Brexit sem acordo, os nossos cálculos indicam que o Reino Unido deverá viver uma recessão moderada durante quatro a cinco trimestres, com o Produto Interno Bruto a contrair 1,2 por cento em 2019 e 1,5 por cento em 2020", refere a S&P em comunicado.



Também esta terça-feira a libra esterlina afundou 0,4 por cento face ao dólar, com os investidores a ignorarem as promessas de fim de austeridade avançadas segunda-feira pelo ministro britânico das Finanças, Phillip Hammond.



Em outubro, a libra perdeu quatro por cento, devido sobretudo ao impasse nas negociações devido ao problema da fronteira irlandesa, a escassos cinco meses do Brexit.

"Um Brexit ordeiro"



"O mercado está convicto de que a economia britânica só será capaz de beneficiar do fim da austeridade anunciado ontem se for alcançado um Brexit ordeiro", referiu Esther Maria Reichelt, estratega do Commerzbank em Frankfurt, em declarações à agência Reuters.



Os investidores aguardam agora a reunião sobre política monetária do Banco de Inglaterra, marcada para quinta-feira, onde se espera que mantenha as taxas de juro inalteradas.



De visita à Noruega, a primeira-ministra britânica, Theresa May, voltou esta terça-feira a dizer que "não haverá segundo referendo sobre o Brexit".