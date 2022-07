Sri Lanka em estado de emergência enquanto presidente Rajapaksa foge do país

O caos económico do Sri Lanka, que tem causado a grave escassez de alimentos, medicamentos e combustível, tem sido atribuído ao presidente Gotabaya Rajapaksa. Esta crise desencadeou uma escalada de violência de protestos que culminaram na exigência da renúncia de Rajapaksa e assaltos a edifícios públicos.







Na noite de quarta-feira passada, Rajapaksa prometeu renunciar, mas acabou por fugir do país, tornando o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe presidente interino na sua ausência - uma medida que agitou ainda mais os ânimos.





A lei do Sri Lanka protege os presidentes da ida para a prisão enquanto estiverem no poder, e por isso, provavelmente, Rajapaksa terá planeado a fuga enquanto ainda tem garantias de imunidade constitucional e acesso a um avião da Força Aérea, segundo a imprensa local.

Tentativa de expulsão do primeiro-ministro Ranil

A decisão de deixar o aliado Wickremesinghe aos comandos como “presidente interino”, com plenos poderes executivos, desencadeou mais protestos. Os manifestantes invadiram o gabinete do primeiro-ministro exigindo que ele também renunciasse.







Gabinete do presidente interino Wickremesinghe invadido por manifestantes | Dinuka Liyanawatte - Reuters

Durante quarta-feira, tropas chegaram em veículos blindados ao prédio do Parlamento, antecipando mais protestos. Os confrontos foram inevitáveis quando a polícia os repeliu com gás lacrimogéneo e bastonadas.





Mais de 40 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre manifestantes e policias e um homem de 26 anos que foi hospitalizado depois de ser atacado com gás lacrimogéneo acabou por morrer por dificuldades respiratórias.Líderes de defesa pediram calma e cooperação com as forças de segurança – comentários que terão irritado alguns legisladores que insistem que líderes civis seriam os únicos a encontrar uma solução.Na manhã de hoje, quinta-feira,, incluindo o palácio do presidente e os escritórios administrativos, e os escritórios do primeiro-ministro e a residência oficial, a fim de manter a paz.Espera-se que o Parlamento nomeie um novo presidente na próxima semana. Fonte do partido no poder disse à Reuters que Wickremesinghe era a primeira escolha, embora nenhuma decisão tenha sido tomada.

A fuga

Rajapaksa e a esposa, acompanhados por dois guarda-costas, deixaram o principal aeroporto internacional de Sri Lanka, perto de Colombo, a bordo de um avião militar na quarta-feira, informou a própria Força Aérea em comunicado, dirigindo-se para as Maldivas.





Arquivo. Presidente Rajapaksa | Andy Buchanan - Reuters



Esta manhã, segundo informação conferida com um funcionário do governo das Maldivas, sob anonimato, a agência noticiosa Associated Press avançou com





Como o presidente Rajapaksa tem imunidade à prisão, muitos acreditam que o anúncio de renúncia não chegará até que ele encontre porto seguro onde garanta proteção contra processos, acusações de suposta corrupção e acusações de longa data de crimes de guerra durante a guerra civil do Sri Lanka, quando ocupava o cargo de chefe das Forças Armadas.