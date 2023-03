Standard and Poor`s avalia a dívida soberana portuguesa

A redução do rácio da dívida pública é um dos pontos fortes de Portugal na avaliação das agências de notação financeira, segundo analistas consultados pela Lusa, que se mostram, contudo, divididos sobre se a Standard and Poor's (S&P) irá melhorar a perspetiva do país esta sexta-feira.Em setembro, a agência subiu o "rating" (notação) de Portugal de "BBB" para "BBB+", mudando a perspetiva para estável.No relatório divulgado na altura, destaca o facto de, apesar dos custos de energia mais elevados e das taxas de juro crescentes, o país ter continuado a registar um forte crescimento, bons resultados no mercado de trabalho e dos resultados orçamentais, "com o investimento a aumentar devido aos 61,2 mil milhões de euros (26% do Produto Interno Bruto) previstos em financiamento da União Europeia entre 2022 e 2027”.A agência assinala que a perspetiva estável reflete a visão de que as perspetivas de crescimento de Portugal são resilientes, apesar dos riscos decorrentes das consequências do conflito Rússia-Ucrânia, e que a dívida do Estado irá continuar numa forte trajetória de queda.