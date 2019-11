Standard Bank perspetiva crescimento de 1,7% para economia moçambicana

A previsão foi hoje avançada em Luanda pelo economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, Fáusio Mussá, que hoje participou, em Luanda, num `briefing` económico realizado por aquele banco, para acrescentar valor aos temas ligados à economia angolana e ao continente africano em geral.

Segundo Fáusio Mussá, o crescimento do segundo trimestre da economia moçambicana foi de 2,3%, mas coincidindo com o arranque dos investimentos dos projetos de gás natural, "haverá, em princípio, uma melhoria da liquidez em moeda externa no país".

"Este investimento pode ajudar a que se mantenha uma inflação baixa, uma moeda relativamente estável e um aumento do consumo", frisou, adiantando que a expectativa do Standard Bank no próximo ano é de que Moçambique cresça 1,7%, ainda assim "um nível bastante reduzido comparando com o potencial que o país tem".

Num olhar sobre a fase de desaceleração da maior economia do continente africano, a África do Sul, Fáusio Mussá afirmou que os efeitos podem ter impacto em Angola, porque é importador de alguns produtos daquele país.

"A África do Sul é uma economia com um peso muito grande na região, se o possível `down credit` na África do Sul gerar uma instabilidade cambial do rand em relação às principais moedas, pode ser que por essa via haja uma maior inflação", referiu o economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, acrescentando que a inflação se vai manter abaixo dos 5%.

Segundo Fáusio Mussá, se a inflação aumentar na África do Sul, Angola, que importa alguns produtos do país, poderá ver um aumento dos preços.

"Felizmente temos estado a acompanhar a evolução e temos uma perspetiva mais otimista em relação à África do Sul", disse.