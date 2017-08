Standard Life Aberdeen detém participação qualificada na Galp Energia

Lusa 22 Ago, 2017, 18:46 | Economia

"A 18 de agosto de 2017, a Standard Life Aberdeen plc comunicou à Galp que, na sequência da conclusão do acordo sancionado judicialmente e da fusão no âmbito da regulação em vigor (...) da Aberdeen Asset Management PLC e da Standard Life plc, com efeito a 14 de agosto de 2017, a participação combinada do grupo no capital social da Galp e respetivos direitos de voto é de 2,43%", lê-se no comunicado disponível no portal da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As ações da Galp fecharam o dia a ganhar ligeiros 0,04% para 13,875 euros na bolsa portuguesa.