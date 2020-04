Standard & Poor`s baixa rating da África do Sul e prevê recessão de 4,5%

"As pressões relacionadas com a covid-19 vão ter implicações adversas significativas para a economia da África do Sul, já de si com um crescimento e um desempenho orçamental fracos", lê-se numa nota divulgada pela agência de rating, que assim segue os passos da Moody`s e da Fitch na degradação da avaliação da qualidade do crédito.

"O défice orçamental vai continuar elevado, e o custo de servir a dívida pública vai aumentar para cerca de 6,5% do PIB em 2023", acrescentam os analistas na nota colocada no site da agência de rating.

Além disso, apontam, as vulnerabilidades das empresas públicas desta economia, a mais industrializada da África subsaariana, constituem "um risco adicional significativo" para as contas públicas, pressionadas com os gastos relacionados com a contenção da propagação da pandemia da covid-19, que veio sobrepor-se a um crescimento económico anémico.

A Perspetiva de Evolução da Economia é estável, "já que os aspetos positivos da economia, particularmente um banco central credível e consistente, uma moeda flexível e sólidos mercados de capitais, devem facilitar um ajustamento orçamental gradual, ainda que doloroso", argumentam os analistas.

Em termos de previsões, a S&P mudou a estimativa feita em novembro do ano passado, que apontava para um crescimento económico de 1,6%, e estima agora uma recessão de 4,5%.

O défice orçamental deverá alargar-se para 13,3% do PIB, "o maior da história democrática do país, o que levará os níveis de dívida pública para mais de 75% até final do ano, levantando preocupações sobre a sustentabilidade da dívida, que subirá para 84,7% do PIB até 2023".

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.589 nas últimas horas, com quase 37 mil casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou cerca de 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.