Standard & Poor`s mantém dívida de Moçambique em Incumprimento Seletivo

"A S&P Global Ratings afirmou hoje o `rating` em moeda externa de curto e longo prazo em `Incumprimento Seletivo` [`Selective Default`, no original em inglês] da República de Moçambique e o `rating` das emissões soberanas de curto e longo prazo em moeda nacional em B/B-", lê-se na ação de `rating` anunciada hoje na página da agência.

A perspetiva de evolução para as emissões de dívida em meticais mantêm-se estáveis, o que significa que "não é previsível que haja uma melhoria na avaliação da dívida interna nos próximos 12 meses", enquanto as emissões em moeda externa, os chamados `eurobonds`, não têm uma previsão de evolução porque são um facto - o incumprimento financeiro - e não uma avaliação da capacidade do emissor para pagar aos credores.

A Perspetiva de Evolução Estável para a avaliação das emissões de dívida em meticais é explicada com a convicção dos analistas de que Moçambique vai continuar a pagar a estes credores.

"Achamos que é improvável que a República de Moçambique vá incorporar a dívida em moeda nacional nas conversações sobre reestruturação da dívida, e vai continuar a honrar os pagamentos da dívida interna, em meticais", explicam os analistas Ravi Bhatia e Gardner Rusike, responsáveis pelo documento hoje divulgado.

Moçambique entrou em incumprimento financeiro a 18 de janeiro deste ano, quando falhou o pagamento de um cupão de quase 60 milhões de dólares relativo à emissão de dívida de 727 milhões de dólares com maturidade em 2023, e falhou novamente outro pagamento a 18 de julho.

Logo em novembro do ano passado, o Ministério das Finanças argumentou que não iria ter liquidez suficiente para honrar os compromissos financeiros internacionais durante todo este ano.

Sobre as falhas de pagamentos dos empréstimos contraídos pela Proindicus e pela Mozambique Asset Management (MAM), a S&P admite que a validade das garantias estatais dadas a estes empréstimos "possa ser desafiada pelos detentores de dívida em moeda estrangeira durante as conversações sobre a reestruturação, o que pode adiar ainda mais as conversações".

No entanto, acrescentam que como não avaliam o `rating` destes empréstimos, não emitem opinião sobre "o prazo ou a validade das garantias" estatais dadas por Moçambique.