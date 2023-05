Startup portuguesa Vawlt preparada para fechar negócios no gigante mercado brasileiro

"Foi incrivelmente positivo, bem acima das minhas expectativas Vou para ser totalmente honesto. Conseguimos reunir com um grande distribuidor local que por sua vez já se vai reproduzir em parceiros do canal", disse à Lusa, Ricardo Mendes, cofundador e CEO da Vawlt, uma startup portuguesa com nove funcionários que se encontra no Rio de Janeiro na Web Summit com a apoio da Startup Portugal.

A empresa já tinha alguns clientes do Brasil, mas o evento de quatro dias que terminou hoje, serviu sobretudo "para fortalecer este canal aqui no Brasil para chegar a um mercado que é de uma escala, obviamente interessante por um lado, mas também muitíssimo desafiante", detalhou.

Agora, a startup conseguiu dar os "primeiros apertos de mão e para as próximas semanas" e o objetivo passa por "fechar coisas e começar a dar passos no caminho da internacionalização para este mercado", frisou Ricardo Mendes.

A empresa de proteção de dados, segundo Ricardo Mendes, capaz de "literalmente em minutos criar uma forma de armazenar dados das empresas" e de os proteger já tem dois parceiros no Brasil e cerca de uma dezena de clientes finais na expectativa que se tornarão clientes.

Em relação ao mercado brasileiro, um país de tamanho continental, de cerca de 220 milhões de pessoas, o cofundador e CEO da Vawlt garantiu que a empresa preparou o modelo de desenvolvimento do negócio que permite esse tipo de escala.

"Evidentemente vamos ter desafios, mas que não tinha a mesma graça se não tivéssemos", concluiu.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016, e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa anunciou recentemente a expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar prevista para o início de 2024.

Portugal está representado na Web Summit Rio por 25 `startups`, ligadas a áreas como `software`, educação ou inteligência artificial.

BlockBee, Blue Insight Technologies, Deeploy.me, Dizconto, Enline, Frontfiles, Go Beesiness, Hoopers, IDE Social Hub, Infinite Foundry, Itercare, Knok Healthcare, Leadzai, Mentorise, Modatta e Move, assim como a My Data Manager, MyCareforce, ndBIM, Neroes, Sensei, SheerME, Swood, Vawlt Technologies e Wallstreeters são os representantes portugueses.