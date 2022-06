STCP anula prejuízos e aumenta receitas em 1,4 milhões de euros em 2021

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) aumentou as receitas em 1,4 milhões de euros em 2021, passando também de prejuízos a um lucro de 83 mil euros, segundo as contas aprovadas em assembleia-geral, divulgadas hoje.