Stellantis avança com carros elétricos na fábrica de Mangualde já este ano

Num encontro com jornalistas, no Porto, o CEO referiu que a unidade de Mangualde registou este ano um "recorde de produção", com 84 mil veículos, estando a "trabalhar para várias marcas", como a Opel, Fiat, Peugeot e Citroën.

Além disso, indicou, em 2024 irá "começar a fabricação dos veículos elétricos em Mangualde".

Questionado sobre a disponibilidade do grupo em participar em movimentos de consolidação, Carlos Tavares disse que sim. "Estamos preparados para que possa haver uma oportunidade e quando houver temos de ter capacidade financeira", destacou.

O presidente executivo da Stellantis alertou para os perigos relacionados com os preços dos carros elétricos e da falta de alternativas de mobilidade para a classe média.