Stiglitz aponta Centeno ao Eurogrupo e arrasa resgates

Carlos Santos Neves - RTP 30 Mai, 2017, 19:14 / atualizado em 30 Mai, 2017, 19:41 | Economia

“Sim, acho que seria bom para o Eurogrupo ser liderado por alguém com um grande conhecimento da diversidade da Zona Euro”, respondeu Stiglitz, quando questionado sobre a possibilidade de Centeno render Dijsselbloem.Esta terça-feira, no final da cimeira ibérica, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que “a regra é que o presidente do Eurogrupo é ministro”. E que “ninguém deixa de ser ministro para ser presidente do Eurogrupo”.





Para o Prémio Nobel da Economia, é mesmo “tempo de o Eurogrupo ser representado por alguém que tem mais conhecimento das dificuldades que a Zona Euro enfrenta como um todo”.



Joseph Stiglitz não poupou nas críticas ao ainda presidente do grupo de ministros das Finanças dos países da moeda única, defendendo que Jeroen Dijsselbloem deveria ter apresentado a demissão depois do que afirmou sobre o sul da Europa.



“Como uma pessoa que está de fora, fiquei horrorizado com as afirmações de Dijsselbloem. São um exemplo das disfunções da Europa. E, quando fez afirmações como aquelas, devia ter-se demitido. Achei profundamente perturbador”, estimou o economista.



Foi em março, numa entrevista à publicação alemã Frankfurter Zeitung, que o responsável holandês disse que não é possível “gastar dinheiro em álcool e mulheres” e depois pedir ajuda financeira. Uma posição que o próprio desvalorizou por repetidas vezes, mas que levou o Governo português a concluir que não restavam já condições para que Jeroen Dijsselbloem permanecesse no cargo.

“Um custo enorme”



Igualmente dura foi a avaliação de Stiglitz sobre as políticas impostas a Portugal e a outros países europeus no quadro dos pacotes de resgate financeiro. Medidas, sublinhou, que “tiveram um custo enorme” e “totalmente desnecessário”, dado que acabaram por “penalizar a recuperação” económica.

Joseph Stiglitz foi esta terça-feira distinguido com o Estoril Global Issues Distinguished Book Prize de 2017 pela obra O euro e a sua ameaça ao futuro da Europa.

“Creio que este custo é totalmente desnecessário. O tipo de políticas de austeridade impostas pela troika não facilitou a recuperação. Na verdade, penalizou a recuperação”, arguiu, para acrescentar que os ajustamentos “construídos dentro da estrutura e do enquadramento da Zona Euro” se traduzem num “peso desproporcionado que cai sobre os países mais fracos”, ao invés das nações mais poderosas.



“O mecanismo de ajustamento em que a Alemanha está a insistir”, reforçou o académico, revela-se “extremamente dispendioso, ineficiente e injusto”.



“É claro que vai haver choques algures no futuro e ninguém sabe qual vai ser a fonte ou como vai ser sentido nos diferentes países. E os problemas fundamentais do euro estão lá”, insistiu Joseph Stiglitz, advertindo em seguida que “quando ocorrer o próximo choque vai haver outra vez um processo de ajustamento muito dispendioso e ineficiente”. Isto porque os erros no edifício da eurozona continuam por corrigir.

Agências “profundamente políticas”

O académico norte-americano carregou, de resto, na ideia de que a moeda única não é viável, mas disse em simultâneo que a culpa não deve ser atribuída a "países individuais".



c/ Lusa

Stiglitz referiu-se também às agências de notação financeira, que classificou de “profundamente políticas”. Assinalou mesmo o facto de, nos Estados Unidos, ter sido apontada àquelas instituições a prática de fraudes, embora sem quaisquer condenações.Quanto ao caso da dívida soberana de Portugal, disse esperar que as agências “subam o”.“Devem subi-lo, há todas a razões para que o façam. Mas porque são políticas, quem sabe o que elas vão fazer?”, questionou-se.Durante a manhã, o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, considerara que o comportamento da economia portuguesa já justificaria uma melhoria da notação financeira, dado que “os riscos não podem ser olhados hoje com os óculos de ontem”.O próprio primeiro-ministro saiu a terreiro para afirmar fazer “pouco sentido” que as agências mantenham o, “como se nada tivesse acontecido desde 2011”. Na mesma linha, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se esperançado numa revisão da notação até setembro.