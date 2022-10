`Stock` de crédito à habitação atinge100 mil ME em setembro pela 1.ª vez desde junho de 2015

Segundo o Banco de Portugal (BdP), "no final de setembro de 2022 o montante total de empréstimos para habitação era de 100.000 milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que no final de agosto", sendo que "não ultrapassava os 100.000 milhões de euros desde junho de 2015".

De acordo com o banco central, "esta evolução representa um crescimento de 4,4% em relação a setembro de 2021, desacelerando pelo segundo mês consecutivo".

No que se refere aos empréstimos ao consumo, totalizavam 20.700 milhões de euros no final de setembro, mais 200 milhões de euros do que em agosto, o que reflete um crescimento de 6,3% relativamente a setembro de 2021 (5,9% no mês anterior).

De acordo com o banco central, no final de setembro deste ano o rácio de empréstimos sobre depósitos de particulares foi de 71%, ou seja, por cada 100 euros de depósitos de particulares, os bancos tinham concedido 71 euros de empréstimos a particulares.

"Este indicador atingiu o seu valor máximo em maio de 2007 (129%) e desde maio de 2013 que se situa abaixo de 100%", nota, detalhando que, na área euro, "apenas três países --- Países Baixos, Eslováquia e Finlândia --- têm este rácio acima dos 100%", sendo o valor para Portugal "muito próximo da média da área euro".

Quanto ao `stock` de crédito às empresas, no final de setembro, o montante total era de 76.600 milhões de euros, mais 1,4% face a setembro de 2021. No mês anterior, o crescimento tinha sido de 1,5%.

Já no que se refere aos depósitos, no final de setembro, os particulares tinham depositados nos bancos residentes 181.300 milhões de euros, enquanto as empresas tinham 64.300 milhões de euros.

Relativamente a agosto, os depósitos de particulares reduziram-se 100 milhões de euros, mas cresceram 6,9% em relação a setembro de 2021.

Já os depósitos das empresas decresceram 500 milhões de euros face ao mês anterior, tendo crescido 9,3% relativamente a setembro de 2021, o que representa uma desaceleração pelo sexto mês consecutivo.

As estatísticas de empréstimos e depósitos bancários serão atualizadas pelo BdP em 28 de novembro.