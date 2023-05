`Stock` de crédito à habitação desacelera em março e depósitos de particulares abaixo de há um ano

De acordo com o Banco de Portugal (BdP), o montante total de empréstimos para habitação era no final de março de 99.700 mil milhões de euros, menos 100 milhões do que no final de fevereiro.

Relativamente ao mês homólogo do ano anterior, a concessão destes empréstimos desacelerou, pelo oitavo mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,9% em março de 2023.

Já o `stock` de empréstimos ao consumo somava 20.600 milhões de euros no final de março, o que reflete um crescimento de 4,6% relativamente a março de 2022.

Também destacado pelo BdP é o recuo, em março, do `stock` de depósitos de particulares nos bancos residentes, que diminuiu pelo terceiro mês consecutivo e totalizou 174.800 milhões de euros no final do mês, menos 300 milhões de euros do que no final de fevereiro.

No mesmo período, as subscrições líquidas de certificados de aforro aumentaram 3.500 milhões de euros.

Segundo o BdP, relativamente a março de 2022, os depósitos de particulares nos bancos residentes decresceram 0,3%, traduzindo esta taxa de variação anual negativa "uma redução dos depósitos, o que já não acontecia desde 2017".

De notar que o crescimento dos depósitos estava a abrandar desde novembro de 2022.

Quanto ao montante total de crédito a empresas, manteve-se face ao mês anterior em 74.600 milhões de euros, mas decresceu 1,0% relativamente a março de 2022.

"Este foi o terceiro mês consecutivo em que os empréstimos às empresas se reduziram relativamente ao mês homólogo do ano anterior", nota o banco central.

A redução dos empréstimos relativamente ao período homólogo foi "mais expressiva" nas grandes empresas e nos setores da eletricidade do gás e água, alojamento e restauração e indústrias transformadoras.

No que se refere ao `stock` de depósitos das empresas, aumentou em 900 milhões de euros em março face a fevereiro, para 65.000 milhões de euros, tendo crescido 2,6% relativamente a março de 2022, o que representa um abrandamento em relação aos 5,1% observados em fevereiro.

As estatísticas de empréstimos e depósitos bancários serão atualizadas pelo BdP em 30 de maio.