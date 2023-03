Subempreiteiro anuncia retoma do projeto de gás de Moçambique em julho

"Esperamos reiniciar gradualmente o projeto, de acordo com informações recebidas do nosso cliente, a partir de julho deste ano", disse o diretor-executivo da Saipem, Alessandro Puliti, citado hoje pelo portal especializado do setor petrolífero Upstream.

Alessandro Puliti falava durante uma intervenção na Internet (`webcast`) realizada na terça-feira para apresentar a analistas os resultados do quarto trimestre de 2022.

A Saipem lidera o consórcio CCS, que também inclui a japonesa Chiyoda e McDermott dos Estados Unidos da América, responsável pela construção de duas linhas de liquefação de gás com capacidade combinada de 13 milhões de toneladas por ano (mtpa) em Afungi.

A construção do complexo industrial foi suspensa em 2021 pela petrolífera francesa TotalEnregies após um ataque rebelde à vizinha vila de Palma, na sequência da insurgência armada que atinge Cabo Delgado desde 2017.

A obra é o maior investimento privado em aberto em África, orçado em 20 mil milhões de euros, inclui linhas de captação de gás a grande profundidade, na bacia do Rovuma, 40 quilómetros ao largo, liquefação e cais de exportação para cargueiros especiais.

Nele estão ancoradas boa parte das perspetivas de crescimento da economia moçambicana, bem como de pagamento da sua dívida soberana.

A TotalEnergies anunciou no início de fevereiro ter pedido a um especialista em direitos humanos, Jean-Christophe Rufin, médico, escritor e diplomata, uma avaliação sobre a situação em Cabo Delgado para depois tomar uma decisão.

Alessandro Puliti adiantou que os trabalhos deverão ser retomados em julho, com uma renegociação de certas partes do contrato original de engenharia e construção no valor de 3,5 mil milhões de euros, adjudicado em 2019.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.