Subida do rating é "excelente notícia", diz Fernando Medina

O detentor da pasta das Finanças salienta que a decisão sinaliza o reconhecimento de que a estratégia orçamental que está a ser seguida é a correta.





A agência de notação financeira S&P subiu na sexta-feira o "rating" da dívida soberana portuguesa de "BBB" para "BBB+", com perspetiva estável.



A avaliação da S&P tem lugar depois de, em 26 de agosto, a DBRS ter subido a avaliação da dívida soberana portuguesa para "A" (baixo), com perspetiva estável.



O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.