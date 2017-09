Subida do `rating` vai permitir melhores condições de financiamento, afirma primeiro-ministro

Lusa15 Set, 2017, 22:36 | Economia

"Esta notação permite-nos obviamente melhores condições de financiamento", que têm por intuito final a redução do défice e da dívida, de modo a "de um modo duradouro" ser dada continuidade à política atual sem "riscos de novos recuos", declarou o chefe do Governo.

O chefe de Governo falava à entrada de uma ação de campanha para as autárquicas do candidato a Lisboa do PS, Fernando Medina, sublinhando que a notícia da S&P "confirma" o "trajeto certo" do país.

Esse trajeto, prosseguiu Costa, visa colocar o país a crescer "de um modo sólido, a criar emprego, a melhorar o rendimento das famílias portuguesas e, sobretudo, a criar e reforçar as condições de confiança dos investidores" internacionais e nacionais.

O primeiro-ministro desvalorizou ainda as declarações desta noite do presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, que assinalou que sem uma "alteração de governo, muito provavelmente essa melhoria [no `rating`] teria ocorrido mais rapidamente".

"É tão verdade como eu dizer que se o governo tivesse mudado mais cedo teríamos saído ainda mais cedo", disse Costa, enaltecendo a reposição de salários, pensões e rendimentos dos portugueses e a "redução para todos" da carga fiscal.

E prosseguiu: "Conseguimos estes resultados virando a página da austeridade".

Com esta revisão em alta para `BBB-`, com perspetiva `estável`, Portugal volta a ter uma notação de investimento, atribuída por uma das três principais agências de `rating` mundiais.

Desde 2012 que a agência atribuía à dívida soberana portuguesa um rating `BB+`, a nota mais elevada de não investimento, com uma perspetiva `estável`.