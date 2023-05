Subida do volume de negócios no comércio a retalho abranda para 0,4% em março

Num comunicado hoje divulgado, o INE precisa que os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram crescimentos homólogos de 2,3%, 10,5% e 2,1% em março, contra respetivamente 1,9%, 12,4% e 3,8% em março.

No primeiro trimestre de 2023, as vendas no comércio a retalho cresceram 1,6% em termos homólogos, contra uma contração de 0,7% no quarto trimestre de 2022.