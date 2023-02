Subida dos preços na produção industrial desacelera para 9,9% em janeiro

O crescimento homólogo do índice de preços na produção industrial "foi 9,9% em janeiro, taxa inferior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, prolongando pelo sétimo mês consecutivo, e após o pico de 25,5% verificado em junho último, a tendência de abrandamento dos preços na indústria", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Além disso, realça que o abrandamento no crescimento homólogo deste indicador em janeiro deste ano se deveu, fundamentalmente, ao "menor crescimento do preço dos bens intermédios".

No caso de se excluir o agrupamento da energia, os preços na produção industrial registaram um aumento homólogo de 11,6%, contra um crescimento de 12,9% no mês anterior, adianta.

O INE realça ainda que o agrupamento de bens de consumo, teve um aumento homólogo de 15,6% em janeiro, contra uma subida de 16% em dezembro passado, tendo tido o contributo "mais intenso" (4,6 pontos percentuais (p.p.) para a variação do índice global.

Por sua vez, o agrupamento de bens intermédios, ao passar de 13,1% em dezembro para 10,8% em janeiro, foi o que mais contribuiu para a desaceleração do índice agregado, salienta o INE.

É referido também que o agrupamento de energia foi o "único a apresentar" um aumento homólogo (4,0%) superior ao observado no mês anterior (3,3%), sendo que o crescimento do índice agregado foi de 11,6%, contra os 12,9% em dezembro do ano passado.

Em termos mensais, os preços na produção industrial recuaram 0,3% em janeiro deste ano, contra uma subida de 0,3% em igual período do ano passado, sendo que a queda foi "fortemente influenciada" pelo agrupamento de energia, que registou um contributo de -0,9 pontos percentuais (p.p.) para o abrandamento da subida do índice total, em resultado de uma queda de -3,8% (-4,5% em igual período de 2022).