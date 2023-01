Subidas de taxas do BCE é "processo de normalização da política monetária"

Mário Centeno explica que este processo está a ser feito num contexto de inflação demasiado alta e prolongada, o que dificulta o processo de estabilização e normalização.Relativamente à inflação divulgada esta sexta-feira (9,2 por cento na Zona Euro), Centeno diz que está em linha com o previsto, mas o governador do BdP prevê que janeiro e fevereiro tragam inflação devido à atualização dos contratos no início do ano.