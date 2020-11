Subsidiária malaia anuncia pré-acordo com empresa timorense para fornecimento de diesel

A carta de intenções, a que a Lusa teve acesso, prevê o fornecimento de 6,43 milhões de barris de diesel durante um período de três anos, entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2023.

O custo total do fornecimento é estimado em 1.137 milhões de ringits da Malásia ou cerca de 233 milhões de euros.

"A carta de intenções abre caminho para negociações exclusivas entre as partes antes da assinatura do acordo definitivo de fornecimento. As partes esperam concluir as negociações e executar o acordo no primeiro trimestre de 2021", refere-se na carta.

Detalhes da carta de intenções foram dados a conhecer pela empresa na Malásia, não havendo informações ainda de como a Techfast vai concretizar a operação.

Os orgãos de comunicação social da Malásia indicam que a empresa opera no setor da manufatura de cintos e de chapas de borracha, com a Fast Energy a ter apenas uma capitalização de 20 mil euros.

"Que conhecimento tem no negócio da distribuição de gasóleo?", questionava um artigo publicado no jornal The Star.

No caso da outra parte, a Zillion Oil, a empresa é praticamente desconhecida em Timor-Leste. A Lusa contactou alguns dos principais operadores do setor, que manifestaram desconhecer a empresa.

Dados do Serviço de Registo e Verificação Empresarial mostram que a Zillion Oil foi registada em 2018 com um capital de apenas mil dólares e que tem como sócios Lim Meng Soon e Yosep Gonçalves Barros.

Lim Meng é listado em Singapura como CEO (presidente executivo) da empresa Websatmedia, que em 2016 forneceu serviços de banda larga ao Governo timorense.