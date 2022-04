Subsídio para consumo começa a ser distribuído em junho em Macau

À semelhança do ano passado, cinco mil patacas (571 euros) vão ser de utilização imediata e três mil (342 euros) em descontos, referiu o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, na Assembleia Legislativa (AL).

O apoio para os residentes gastarem no comércio local foi uma medida lançada pelas autoridades durante a pandemia de covid-19 para incentivar a procura interna, numa economia que perdeu milhões de turistas e é muito dependente da indústria do jogo, que tem sofrido perdas sem precedentes.

Para financiar as medidas de apoio à população e empresas, o Governo de Macau vai injetar mais 7,2 mil milhões de patacas (828 milhões de euros) da reserva extraordinária no orçamento para este ano.

À volta de 5,9 mil milhões de patacas (674 milhões de euros) destinam-se a este cartão de consumo e 1,3 milhões patacas (148 mil euros) vão subvencionar o pagamento das tarifas de água e luz.

"Na sequência da alteração orçamental acima referida, o valor total da receita do orçamento ordinário integrado da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] para o ano corrente passa a ser de 107.375 milhões de patacas [12,3 mil milhões de euros] e o da despesa de 106.733 milhões de patacas [12,2 mil milhões de euros]", de acordo com a proposta de alteração à lei do orçamento de 2022 apresentada por Lei Wai Nong, na AL.

Nos últimos três anos, o Governo de Macau foi obrigado a proceder a alterações em todos os orçamentos e a recorrer à reserva financeira, que se cifra em 627,4 mil milhões de patacas (71,7 mil milhões de euros), indicou o secretário para a Economia.

Trata-se de um montante suficiente para cobrir sete anos de despesas financeiras, disse.

Na sessão plenária, os deputados criticaram o governo pela falta de apoio dada às pequenas e médias empresas (PME), pedindo novas medidas de assistência.

"Muitas PME não conseguem ver sinais de melhoria nos negócios devido às medidas antipandémicas", disse o deputado Ron Lam, que pediu ao executivo "a criação de planos económicos de recuperação".

O deputado português José Pereira Coutinho salientou, por sua vez, que Macau está com "uma taxa de desemprego elevada" e com "falta de oferta de trabalho", além da população "estar fechada" no território.

No que diz respeito à pandemia, Lei Wai Nong assumiu que Macau vai continuar a implementar a política de `zero casos` de covid-19.

"Para nós, em primeiro lugar está a saúde", acrescentou.

Macau, que apenas registou 82 casos desde o início da pandemia, tem mantido fortes restrições fronteiriças desde o início de 2020, proibindo a entrada de estrangeiros, numa aposta na política de `zero casos` de covid-19, tal como acontece na China.

Contudo, as restrições fronteiriças resultaram na perda de turistas num território que em 2019 chegou a receber quase 40 milhões de visitantes, mas que no ano passado não chegou aos oito milhões.