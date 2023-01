Suinicultores acusam Governo de desmantelar Ministério da Agricultura

"Esta sequência de acontecimentos que resultam na prática no desmantelamento do Ministério da Agricultura e na desvalorização do território e das comunidades do interior do país é particularmente ofensiva no rescaldo de uma pandemia em que o setor primário não parou nunca de produzir e não passando ainda um ano sobre o início de um conflito armado na Europa que colocou em dúvida a capacidade da soberania alimentar do país", refere a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) em comunicado.

De acordo com os suinicultores, "o Governo sabe que não é edificante o tratamento que a área governativa da agricultura tem sido alvo", tendo perdido várias tutelas desde o XXI Governo Constitucional, dando o exemplo das perda das tutelas das florestas e do desenvolvimento rural e do bem-estar animal dos animais de companhia, bem como da destituição de autonomia das direções regionais de agricultura e pescas.

No comunicado assinado pelo presidente da federação, David Neves, os suinicultores acusam o Governo de revelar "o total desprezo por uma instituição centenária e pela única área governativa que aplica no território nacional uma política comum com a União Europeia".

A federação considera que, desde a mais recente alteração à Lei Orgânica, "a Secretaria de Estado da Agricultura é obliterada da sua composição" e expressou "a sua preocupação e perplexidade face a esta decisão".

Na sexta-feira, o secretário de Estado da Presidência, André Moz Caldas, justificou, em conferência de imprensa, esta alteração dizendo que é "apenas uma questão de natureza formal e procedimental" e que está em curso "uma reflexão sobre a composição" do executivo na agricultura.

"A reflexão sobre a composição do Governo nessa área governativa encontra-se em curso. Não há nenhum calendário para ela nem nenhuma certeza quanto ao sentido que essa reflexão tomará", afirmou, então, o secretário de Estado.

"A reflexão sobre a composição do Governo nessa área governativa encontra-se em curso. Não há nenhum calendário para ela nem nenhuma certeza quanto ao sentido que essa reflexão tomará", afirmou, então, o secretário de Estado.

Na conferência de imprensa de sexta-feira, André Moz Caldas acrescentou que o decreto-lei publicado nesse dia "não extinguiu nenhuma Secretaria de Estado".

"Quaisquer outras conclusões a este -- designadamente quanto à eventual designação de um secretário de Estado ou de uma secretária de Estado na área governativa da Agricultura -- são meras especulações", sublinhou o governante.

Numa entrevista à Antena 1 transmitida durante o fim de semana, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, registou que a nomeação de um novo secretário de Estado está para "breve".

"Em breve vamos ter uma nomeação (...) Estamos a refletir sobre ela, eu e o primeiro-ministro, e oportunamente vamos divulgar quem fará essa função", disse a ministra, esclarecendo que a opção é a de fazer uma escolha para o cargo e recusando que tenha havido qualquer extinção da Secretaria de Estado.

A ministra salientou que o Governo "precisa do tempo necessário e suficiente" para fazer esta escolha, que "brevemente" vai fazer, mas que demora "o tempo necessário para concluir" a reflexão em curso.

Sobre ter feito convites recusados, para a Secretaria de Estado, Maria do Céu Antunes esclareceu: "Não tenho convites recusados, não tenho convites feitos. Como digo, estamos num período de reflexão e em breve vamos ter uma nomeação que tornaremos pública (...) A seu tempo daremos conta".