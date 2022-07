Symington entra nos espumantes portugueses ao adquirir 50% da Caves Transmontanas

"Através de um aumento de capital, a Symington passará a deter 50% do capital da Caves Transmontanas", detentora dos espumantes Vértice, pode ler-se num comunicado da empresa divulgado hoje.

O negócio acontece após um "feliz encontro de vontades" com o Grupo TMG e Michael de Mello, permitindo à Symington "oportunidade de investir no negócio" da Caves Transmontanas.

"Desde há muito tempo" que a Symington "vinha considerando a possibilidade de investir no negócio dos vinhos espumantes portugueses, onde reconhece existir um elevado potencial de valorização e de ganho reputacional", de acordo com o comunicado.

Para a empresa sediada em Vila Nova de Gaia, a Caves Transmontanas, "detentora de uma das mais prestigiadas marcas portuguesas, a Vértice", é ainda "produtora de muitos famosos espumantes que têm vindo a colecionar, ao longo dos anos, inúmeros prémios e granjeado, junto dos seus clientes, um grande reconhecimento pela qualidade dos seus produtos".

Com o aumento de capital e detenção de 50% da Caves Transmontanas, será possível "criar o suporte financeiro necessário para promover a expansão do seu negócio e o investimento em ativos que lhe permitam continuar a trilhar um caminho de excelência".

O novo Conselho de Gerência contará com a presença de Celso Pereira (da Caves Transmontanas), o que "que assegurará a continuidade da gestão independente deste negócio".

Além das marcas de vinho do Porto Graham`s, Cockburn`s, Dow`s e Warre`s, a Symington tem também projetos de vinhos do Douro, como a Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano e Prats & Symington (Chryseia), além do novo projeto da Quinta da Fonte Souto no Alto Alentejo.