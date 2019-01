Taiwan anuncia pacote económico para aliviar efeitos da guerra comercial China/EUA

Lusa10 Jan, 2019, 09:53 | Economia

"Devido às mudanças económicas globais, como o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China (...), a procura interna vai tornar-se um fator chave na estabilização do crescimento económico nacional", disse Lai Ching-te, segundo um comunicado divulgado pelo Governo.

As exportações insulares caíram 2,6% em dezembro, em comparação com o período homólogo de 2017, segundo dados oficiais, e os especialistas económicos consideram que as exportações de Taiwan em 2019 irão decrescer ainda mais, especialmente se o conflito comercial entre Washington e Pequim continuar.

A redução da carga tributária, o incentivo ao turismo, a organização de grandes eventos e a redução do consumo energético são algumas das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro.

"Esta mudança na política económica anunciada por Lai visa responder às expetativas negativas sobre as exportações taiwanesas, que contribuem com mais de 70% do PIB", disse o professor de economia da Universidade Central de Taiwan, Chen Pi-fen, à agência noticiosa espanhola Efe.

De acordo com o professor, para a deterioração da economia e das empresas no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, contribuiu a disputa comercial entre Washington e Pequim que afetou seriamente a cadeia global de abastecimento e produção.

Taiwan e a Coreia do Sul estão intimamente ligados à China na cadeia de fornecimento de material para o fabrico de produtos de alta tecnologia e, por isso, são especialmente afetados pela disputa comercial entre Pequim e Washington, considerou o especialista.

"O maior impacto em Taiwan será a redução das exportações destes componentes e por isso o governo não deve apenas encorajar o consumo doméstico, mas também encorajar as empresas taiwanesas a tornarem-se independentes das cadeias de produção e fabricarem produtos completos", acrescentou o professor.

As revisões em baixa da receita de empresas como a Apple e a Samsung levou à diminuição das receitas das empresas taiwanesas que vendem componentes para estas empresas multinacionais.