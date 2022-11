TAP admite cancelar sete voos por dia entre 15 de novembro e 31 de dezembro

A TAP admite cancelar sete voos por dia entre 15 de novembro e 31 de dezembro em ligações com menor ocupação e para as quais existem alternativas. A companhia garante que os passageiros serão avisados atempadamente. Com esta medida a TAP antecipa o absentismo previsto para a época do natal e fim do ano.