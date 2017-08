Partilhar o artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3% Imprimir o artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3% Enviar por email o artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3% Aumentar a fonte do artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3% Diminuir a fonte do artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3% Ouvir o artigo TAP atingiu recordes em julho com 1,4 milhões de passageiros e ocupação de 86,3%

Tópicos:

Checa, TAP, Unido %,