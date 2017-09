TAP cancela voo Londres/Porto por falta de tripulação

Lusa23 Set, 2017, 13:35 | Economia

A empresa explicou que em causa estão as viagens Porto/Gatwick (TP338) e Gatwick/Porto (TP331), justificando com a "falta de elementos da tripulação".

Quanto aos passageiros impedidos de voar, disse que estão a ser reencaminhados para voos seguintes ou voos entre Lisboa e o aeroporto de Heathrow, também em Londres.

Passageiros que tinham reserva para viajar hoje pela TAP de Londres para o Porto disseram à Lusa que não puderam embarcar e fazer a viagem por falta de tripulação, segundo a explicação que lhes foi dada.

Os mesmos passageiros referiram que o total de pessoas a transportar seria apenas de 17, o que terá levado a companhia a suspender o voo.

Parte dos passageiros são um grupo de turistas que ia fazer um cruzeiro no Douro, programa agora em risco.

Ainda na informação à Lusa sobre este cancelamento de voo, a TAP referiu que o crescimento da operação no primeiro semestre do ano, com aumento do número de rotas, "produziu uma necessidade maior do que o previsto no número de tripulantes de cabine, em especial na operação de médio curso".

Desde início do ano, a TAP formou 200 novos tripulantes de cabine e até ao final de 2017 diz que serão integrados mais 100 para responder ao aumento do número de rotas.

A empresa tem recebido críticas pelo serviço prestado a bordo dos aviões devido a tripulação reduzida.