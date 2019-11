TAP com prejuízo de 111 milhões até Setembro

A TAP registou um prejuízo de 111 milhões de euros até Setembro. As receitas do grupo subiram, mas as "variações cambiais" penalizaram os resultados. A Standard & Poors colocou o "rating" da TAP três níveis abaixo do patamar de "lixo". A transportadora diz que a classificação é melhor que a de outras grandes companhias.