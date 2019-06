TAP confirma "ligeiras indisposições" em voos dos novos A330 Neo

A TAP acrescenta que nunca colocaria clientes e trabalhadores em risco e que o avião cumpre todas as certificações internacionais.



O aparelho foi produzido pela Airbus e a companhia portuguesa foi a primeira do mundo a comprá-los.



Os primeiros exames feitos pela empresa com o apoio de laboratórios independentes indicam que os parâmetros de qualidade do ar estão dentro do normal.



Já o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil afirma que o primeiro relato que recebeu foi em fevereiro.



Os casos motivaram mesmo uma visita de uma delegação à fábrica da Airbus em França. Mas, diz o sindicato, até agora não houve respostas, nem resolução dos problemas que se mantém nos voos de longo curso.