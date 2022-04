TAP corta rotas aéreas de e para o Porto

A TAP vai cortar sete rotas aéreas e oferecer menos 705 mil lugares com partida do Porto. Os dados são avançados pelo Jornal de Notícias. Segundo o jornal, desaparecem do aeroporto Francisco Sá Carneiro as rotas para Amesterdão, Bruxelas, Barcelona, Madrid, Milão e Munique.