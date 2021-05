TAP. Costa diz que decisão do tribunal não altera nada

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O primeiro-ministro disse aos jornalistas que "o que o tribunal fez foi solicitar à Comissão Europeia informações complementares" e que se a CE "nos pedir alguma apoio com certeza que disponibilizaremos".



António Costa realçou que a decisão do tribunal é "preliminar" e que "para já não tem consequência nenhuma. Não significa nenhum atraso. Vamos continuar a executar tudo como temos estado a executar".



O primeiro-ministro acrescentou que "perante a crise que se abateu sobre a aviação civil em todo o mundo era absolutamente impensável que a Comissão Europeia não levantasse as limitações às ajudas do Estado".