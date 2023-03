TAP. David Neeleman diz que Governo sabia do negócio da compra dos Airbus

O antigo acionista da TAP David Neeleman garante que o governo de António Costa também sabia do negócio de compra dos aviões da Airbus que está a ser investigado pelo Ministério Público. Neeleman veio agora dizer que esta operação foi aprovada no momento em que o governo socialista decidiu recomprar a maioria do capital da TAP.