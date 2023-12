TAP: "Desde que condições sejam iguais para todos, não há problema"

"A TAP não se pronuncia sobre isso, a nossa missão é transportar passageiros de um lado para o outro", começou por dizer Luís Rodrigues, em declarações no almoço de Natal com jornalistas, em Lisboa, quando questionado sobre as conclusões da comissão técnica independente que estudou as várias soluções para o novo aeroporto da região de Lisboa e apontou Alcochete como a opção mais vantajosa.

Mas acrescentou: "Desde que as condições sejam iguais para todos, não há problema nenhum".

Já sobre a capacidade que a TAP tem de crescer no Aeroporto Humberto Delgado, Luís Rodrigues apontou que tem de se contar com "um crescimento moderado de 3%, 4%" e não ao que se assistiu após a pandemia de covid-19.

Já sobre os acordos de empresa celebrados com os sindicatos, que põem fim aos cortes aplicados no âmbito dos acordos de emergência, o presidente da TAP garantiu que em dezembro já não serão aplicados cortes salariais, uma vez que os novos acordos foram aprovados pelo acionista, que é o Estado.

"O mundo mudou muito, além do que se previa em 2020, crescemos a um ritmo impressionante, estamos numa boa condição, [por isso] não fazia sentido continuar com esses cortes salariais", defendeu.

Já sobre a renegociação dos contratos com a Airbus, após suspeitas de a TAP estar a pagar mais pelo `leasing` do que as congéneres, Luís Rodrigues explicou que o tema está "em permanente negociação" e que na quarta-feira a TAP e a fabricante de aviões vão reunir-se. "Mas está a correr bem", realçou.