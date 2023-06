TAP. Diploma para privatização será publicado no verão garantiu João Galamba

João Galamba falava durante a audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no parlamento, que está a decorrer esta manhã e onde está a ser ouvido sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.

"Também a TAP se está a preparar para o tráfego deste verão e é precisamente durante o verão que se prevê a publicação do Decreto-Lei para abertura do processo de abertura do capital da empresa, numa perspetiva de maximização da concorrência", disse.

O governante salientou que neste âmbito o executivo aguarda a avaliação da Parpública sobre a TAP para abertura de capital.

Galamba defendeu que a TAP é uma empresa sustentável e com viabilidade e garantiu que o Governo não vai abdicar nesta operação da salvaguarda do valor estratégico da companhia, da manutenção do `hub` de Lisboa e da identidade portuguesa.