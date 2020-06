"TAP é demasiado importante para a deixarmos cair", defende ministro

O ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos defendeu no Parlamento que a Transportadora Aérea Nacional é um instrumento de desenvolvimento nacional, fundamental para a economia do país. O ministro argumentou que "só os fanáticos da Iniciativa Liberal é que acham que nos podemos dar ao luxo de deixar cair a TAP".